Degryse: "Gent had nooit mogen doorgaan, maar..."

KAA Gent realiseerde donderdagavond een enorme stunt op Wembley. Het speelde 2-2 gelijk tegen Tottenham Hotspur en mag dankzij de 1-0-zege in eigen huis naar de achtste finales van de Europa League. Volgens Marc Degryse mocht Gent nooit doorgaan, al zag de analist ook een beresterke ploeg.

“In voetbal is alles mogelijk. Dat heeft AA Gent gisteren nog eens bewezen. Ongelooflijk. Zó onder liggen. Zó de wet van de sterkste moeten ondergaan”, zegt Degryse in Het Laatste Nieuws. “Onwaarschijnlijk hoe sterk Tottenham was, zelfs met tien man. Na rust had je eerder de indruk dat het Gent was dat met tien speelde in plaats van Tottenham, zo overpowerd werden ze.”

Degryse looft vooral de winnaarsmentaliteit van De Buffalo’s. “Want hoewel Gent nooit had mogen doorgaan, verdienen ze een geweldig compliment. als je een ploeg die zo veel beter is, kan uitschakelen en niet kopje-onder gaat onder zo veel druk, mag je terecht fier zijn.”