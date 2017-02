'Stresskieken' Louwagie even op zijn gemak: "Hier gaan ze vertrouwen uit halen" en "Dacht dat ze met 12 waren"

Foto: © photonews

Het moet toch 'wreed ambetant' zijn... Het mooiste Europese succes uit de geschiedenis van je club en je kan er niet voluit van genieten. De stress bij Michel Louwagie leek na de match even weggevallen, maar kwam al snel weer terug.

Louwagie kon het toch even loslaten. "Het was een enorm ritme in deze wedstrijd", lachte hij. "Op een gegeven moment dacht ik dat wij met tien stonden. Of nee, ik dacht dat zij met 12 stonden... Maar we hebben deze kwalificatie verdiend. We hebben een heel goeie eerste match gespeeld en daar onze kwalificatie afgedwongen."

De Buffalo's verzamelden de laatste jaren de mooie momenten. Waar krijgt deze kwalificatie een plaats in de eregalerij? "Toch onder de titel en de Champions League-matchen tegen Zenit en Valencia. Die waren toch nog mooier voor mij. Maar ja, dit is ook een hele mooie."

Stress

De riem mocht even losser, maar de bezorgdheid op het gezicht van de manager kwam al snel weer terug. "Zondag is zoveel belangrijker. Ik denk wel dat de ploeg hier vertrouwen kan uithalen. Het was vandaag al stresserend genoeg, gezien het wedstrijdverloop. Op een gegeven moment begin je er in te geloven. En die stress gaat niet veel minderen..."