Ons team van de speeldag in de Super League: Anderlecht, Gent, Standard en Heist delen in de prijzen

Speeldag 19 in de Super League is voorbij, speeldag 20 komt er alweer snel aan. Hoog tijd om dus nog even terug te blikken naar de bepalende speelsters van de drie wedstrijden. En dat doen we zoals bij de mannen met een veldje.

Doelvrouw:

In doel posteerden we deze week Ines Fernandez. Met een erg puike prestatie wist zij Anderlecht van puntenverlies te behouden op het veld van AA Gent. Ze hield de netten schoon: 0-1.

Verdedigsters:

In de verdediging posteren we deze week drie speelsters. Van Gent hebben we vooral Silke Vanwijnsberghe onthouden, die opnieuw de verdediging leidde. Bij Anderlecht hielden Heleen Jaques en Marlies Verbruggen het goed gesloten.

Middenveld

Het middenveld dan, waar Yuna Appermont het gemis aan Julie Biesmans helemaal opvulde met een puike prestatie. Op rechts was ook Wijnants opnieuw bijzonder vinnig, terwijl Kassie Missipo en Hanne Van De Goor het middenveld regelden bij Gent en Heist.

Aanvalsters

Op de flanken kozen we voor Mariam Toloba en Imke Bruwier, die sterk speelden en vele voorzetten, dribbels of in het geval van Bruwier zelfs een doelpunt uit de mouw schudden. Diep in de spits zorgde Sanne Schoenmakers opnieuw voor twee goals.

Het team ziet er dan als volgt uit: