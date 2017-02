Engelse analisten veroordelen tackle van Alli: "Hij kon die jongen zijn carrière beëindigen"

Foto: © photonews

AA Gent zorgde gisteren voor een historische Europese avond voor het Belgische voetbal. De Buffalo's mochten op Wembley wel meer dan een helft tegen tien spelen na een gruwelijke tackle van Dele Alli op Brecht Dejaegere. Ook in Engeland vonden ze het een vreselijke overtreding.

Met gestrekt been plantte Engels international Dele Alli zijn studs op de knie van Brecht Dejaegere, die wonder boven wonder nog een tijdje verder kon spelen. In de Engelse media werd Alli afgemaakt voor die actie. "Het is choquerend, een bijzonder vreselijke fout. Hij was duidelijk teleurgesteld omwille van een vrije trap die hij niet kreeg, maar zo kan je iemand zijn been breken", zei analist Jermaine Jenas op BT Sports.

Harry Redknapp, ex-coach van de Spurs, ging zelfs nog een stapje verder. "Met die tackle kon hij die jongen zijn carrière beëindigen, walgelijk gewoon. Kijk ernaar, hij verliest het helemaal. Hoe het komt dat die jongen geen gebroken been heeft weet ik niet, dat is een mirakel." Journalist Artur Petrosyan riep op Twitter op om Alli voor maanden te schorsen voor de vuile fout op Dejaegere.