Anderlecht neemt duidelijk standpunt in over maandagvoetbal in de Jupiler Pro League

Foto: © photonews

Het was KAA Gent dat eerder deze week een ballonnetje over maandagvoetbal opliet. De club uit de Arteveldestad is van mening dat de rust na een duel in de Europa League op dit moment te kort is. Nu neemt ook Anderlecht een standpunt over maandagvoetbal in.

Paars-wit is ook voorstander van duels op maandag na een wedstrijd in de Europa League. “Stel dat je speelt in het Russische Krasnodar op donderdag om 21u en dan moet je opnieuw spelen op zondag in play-off 1: de rusttijd is veel te kort”, aldus Van Holsbeeck in Het Nieuwsblad.

De manager van Anderlecht hoopt op de medewerking van de andere clubs. “Er is nog veel tegenstand binnen de Pro League, maar CEO Pierre François verzekerde me dat de tv-zenders wel principieel akkoord zijn met maandagvoetbal. Dan moeten we dat toch bespreekbaar maken voor de teams die Europees voetballen. En ik hoop dat de clubs die België vertegenwoordigen in Europa een doorslaggevende stem hebben.”