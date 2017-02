Moet Dury het nog even aan Preud'homme vragen? Verrassing op het spelersblad van Club Brugge - Zulte Waregem

Club Brugge en Zulte Waregem openen met een echte topper speeldag 28. Vooraf was er wat onduidelijkheid over Sander Coopman ... en dat werd grappig doorgetrokken naar het wedstrijdblad.

Coopman is nog steeds eigendom van Club Brugge, dat de spelmaker tot het einde van het seizoen verhuurt aan Zulte Waregem.

Er is verder ook helemaal geen regel opgenomen dat de winger niet zou mogen uitkomen tegen blauw-zwart, al heeft Preud'homme het liever niet dat hij aan de aftrap komt tegen zijn moederclub.

En toen we het wedstrijdblad onder ons ogen kregen van de wedstrijd tussen Club Brugge en Zulte Waregem moesten we toch even lachen. "A. Cordaro of S. Coopman" zullen spelen, de andere zit op de bank. Alsof Francky Dury en Essevee eerst nog even toestemming willen vragen aan Club Brugge om hem op te stellen.

Een vette knipoog? De waarheid is vermoedelijk van veel praktischer aard. Coopman sukkelde de voorbije dagen met een griepje en pas vlak voor de wedstrijd kon er een beslissing volgen over de beschikbaarheid van de huurling. En zo is iedereen nog even in spanning of de winger nu al dan niet tussen de lijnen zal beginnen.