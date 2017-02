Slechte afspraken tussen Club Brugge en Zulte Waregem: "Wij weten van niets"

Foto: © photonews

Club Brugge krijgt vanavond Zulte Waregem over de vloer. Een échte topper, want de nummer één staat tegenover de nummer drie. Voor Sander Coopman wordt het sowieso een speciale wedstrijd, al is het nog niet zeker of hij kan meespelen.

Coopman is nog steeds eigendom van Club Brugge, dat de spelmaker tot het einde van het seizoen verhuurt aan Zulte Waregem. In het huurconctract staat nergens aangegeven dat Coopman niet in actie mag komen tegen blauw-zwart, en dus is de kans reëel dat Francky Dury de speler opstelt.

Eén probleem: Coopman sukkelde de voorbije dagen met een griepje. Pas enkele uren voor de wedstrijd zal blijken of hij inzetbaar is. Michel Preud’homme ziet verhuurde spelers liever niet in actie komen tegen hun moederclub, maar bij Zulte Waregem vallen ze uit de lucht.

"Recent geen nieuwe afspraken gemaakt" - Eddy Cordier

“Ik weet van niets”, zegt algemeen manager Eddy Cordier in Het Nieuwsblad. “Er is nergens in het contract opgenomen dat Sander niet zou mogen spelen tegen Club Brugge. En daarover zijn recent ook geen nieuwe afspraken gemaakt.”