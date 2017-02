Spelers reageren: "Fantastisch compliment voor het Belgisch voetbal"

Foto: © Photonews

Met Genk, Anderlecht en AA Gent zijn de drie Belgische teams erin geslaagd zich te kwalificeren voor de 1/8e finales van de Europa League. Wat zegt dit over het Belgisch voetbal?

"Dit is een fantastisch compliment voor het Belgisch voetbal", vindt Mathew Ryan. "Het is mooi voor heel België en voor de drie clubs in kwestie. Ik heb sinds mijn terugkeer naar de Jupiler Pro League toch kunnen merken dat het niveau zeker niet is gedaald, integendeel. Er zijn geen makkelijke wedstrijden."

"Knap dat Anderlecht Zenit uitschakelde en Gent Tottenham", klinkt het bij Jere Uronen. "Dit is goed nieuws voor onze competitie. Dit is het bewijs dat het niveau in de Jupiler Pro League goed is. Er spelen hier veel goede teams en dit hebben we nu ook getoond aan Europa."

Eenzelfde geluid klinkt bij Siebe Schrijvers. "Wat Anderlecht, Gent en wij doen is echt super. Dit is echt leuk voor het Belgisch voetbal."