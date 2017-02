Sporting Lokeren komt met heuglijk nieuws naar buiten: Kristinsson verlengt contract op Daknam

Foto: © photonews

Sporting Lokeren maakte vrijdagnamiddag bekend dat Runar Kristinsson nog even in het Waasland zal vertoeven. De IJslandse trainer, die enkele maanden geleden het roer van Georges Leekens overnam, zette zijn krabbel onder een contractverlenging.

Kristinsson ging in oktober van vorig jaar bij Lokeren aan de slag. Zijn opdracht was simpel: Lokeren in eerste klasse houden. Als hij die opdracht volbracht, zou een contractverlenging automatisch volgen.

Tot 2019

Roger Lambrecht is een man van zijn woord en nu Lokeren niet meer kan degraderen volgde vrijdagnamiddag de contractverlenging. Kristinsson zette zijn krabbel onder een contract dat hem tot de zomer van 2019 aan de club verbindt.

Kristinsson is opgetogen met de nieuwe deal. “Het was van bij mijn aanstelling al duidelijk dat het niet de bedoeling was om hier een passant te zijn en om hier maar voor een half jaar aan de slag te gaan. Ik voelde me trouwens meteen ook erg welkom bij spelers en fans. Ik krijg nu het perspectief om op langere termijn iets uit te bouwen.”

​