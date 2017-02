Tegenstander Flames ontvangt USA

De Belgian Red Flames bereiden zich voor op het EK via de Cyprus Cup en oefenwedstrijden tegen Schotland, Spanje en Japan. Maar ook onze tegenstanders zullen niet stilzitten.

Zo hebben de Noren een erg leuke oefenpot weten te strikken voor in juni, in de laatste rechte lijn voor het EK 2017 in Nederland, waar ze naast het thuisland en onze Flames ook Denemarken zullen tegenkomen.

Op 11 juni komt de USA namelijk naar Noorwegen, voor een nieuw oefenduel tussen twee van de (gewezen) grootmachten van het vrouwenvoetbal.

De Noren spelen begin maart ook nog op de Algarve Cup tegen Canada, Portugal en Rusland. Ook daar proberen ze een leuk resultaat mee naar huis te brengen.