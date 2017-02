Foket het delirium nabij: "Dit heb ik nog niet veel meegemaakt"

Foto: © photonews

De spelers van AA Gent waren na de stunt op bezoek bij Tottenham bekaf, maar het delirium nabij. Niet op z'n minst Thomas Foket, die zich de hele wedstrijd het laplazarus moest lopen.

"Sowieso is dit fantastisch", aldus Foket na de stunt van AA Gent. "We trekken het verhaal van vorig jaar door Europees. Niet alleen omdat het Tottenham is, maar ook dat stadion, hé. Al die supporters die erbij waren, dat maakt het af. Het is prachtig."

De twee Gentse vakken bleven nog erg lang staan feesten met de spelers. "Ze leken wel met 20.000!" Tottenham duwde toch redelijk door. Ze hebben wel een paar kansen gehad, dus het was even stressen, maar het is goed dat we terug onze focus kregen en Perbet opnieuw zijn goaltje mee kon pikken."

Hopelijk hebben we die vechtlust zondag ook, dat is nóg belangrijker -Thomas Foket

De vleugelspeler moest vaker naar achteren lopen dan hij gewend is. "Ik heb dat nog niet veel meegemaakt en dan was het zelfs nog tegen tien man. Ik heb niet veel ballen diep kunnen vragen. Maar dat neem ik erbij. Het was zeker niet onze beste match, maar dat maakt het misschien nog mooier."

Het werd een serieuze fysieke strijd, zelfs tegen tien. "Iedereen heeft voor elkaar gelopen en niet op een meterke gekeken, zelfs na de zware weken die we achter de rug hebben. Hopelijk is zondag(tegen Moeskroen, nvdr.) onze vechtlust even groot, want dat zal nóg belangrijker zijn."

Bekijk hieronder de reactie van Foket. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.