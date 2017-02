Ferrera op zijn hoede voor ex-club: "Misschien wel de beste aanvalslinie in de competitie"

Foto: © photonews

Zondag speelt KV Mechelen tegen Standard. Voor trainer Yannick Ferrera heeft die match een speciale betekenis, als voormalig trainer van de Luikenaars. Daarnaast is het ook belangrijke match met het oog op een plaats in play-off 1.

"We spelen niet tegen het Standard dat negende staat, maar tegen een topploeg uit de G5. Zo bekijk ik het. Ze hebben dit seizoen ook niet altijd het geluk aan hun zijde gehad. Het is en het blijft een sterke ploeg," weet Ferrera.



Het grootste gevaar is het offensief, vindt Ferrera. "Ze hebben misschien wel de beste aanvalslinie in de competitie. Orlando Sa en Ishak Belfodil waren er nog niet bij toen ik er was. We gaan Belfodil zo ver mogelijk van eigen doel moeten houden. Als hij in de zestien komt is hij heel gevaarlijk." Mechelen weet dus waar ze op moeten letten.

Slechte gevoelens zijn er niet over zijn ontslag bij Standard. "Ik heb 364 dagen gewerkt voor Standard en heb elke dag het beste van mezelf gegeven. Ik heb altijd respect gehad voor hun supporters en dat zal zo blijven. Dus ik weet niet wat ze mij kunnen verwijten."