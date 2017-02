Esiti hoopt dat ploeg zich optrekt aan dé stunt: "Als je iemand als Peter Balette ziet wenen, weet je hoeveel dit betekende"

Anderson Esiti was tijdens de stunt van AA Gent op bezoek bij Tottenham Hotspur net als in de heenwedstrijd één van de beteren bij AA Gent. De Nigeriaan reageerde achteraf emotioneel.

“Ik zei het tegen de jongens in de kleedkamer: ‘dit is ongelooflijk.’ Ik heb nog nooit zoveel emoties gevoeld bij een wedstrijd als vanavond", aldus Esiti. "Als ik kon wenen, ik had geweend. Net als Peter Balette. Ik zag zijn rode ogen en dan weet je: hier doe je het voor."

Hij hoopt dat Gent nu echt vertrokken is. "Ik denk dat we deze emoties en dit fantastisch moment kunnen aangrijpen om het ook de komende weken goed te doen. Als zo'n iemand die emoties toont, weet je hoeveel het voor hem betekende."

Het was de eerste keer dat mijn familie me live op tv zag -Anderson Esiti

Hij kreeg meteen heel wat berichten. "Dit was een historische zege, ik had dit niet verwacht. Gent kwam nooit verder in de Europa League. Ik zag zoveel berichten van mijn familie, dit was de eerste keer dat ze me live op tv zagen. Het was fantastisch."

Hij bedankte iedereen uitvoerig. "Ik doe het voor iedereen hier. De fans, de ploegmaats maar ook jullie, journalisten. Jullie maken die trip toch ook maar. Toen ik je gisteren voor de training zag en ook onze kok mee was, wist ik dat het goed zat."