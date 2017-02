Izquierdo brengt Club Brugge op idee voor grappige actie

Foto: © photonews

Zulte Waregem moest er gisteren aan geloven in Jan Breydel en dat was voor blauw-zwart het signaal voor een feestje. En wie beter dan José Izquierdo om de festiviteiten in te luiden.

De Colombiaan staat bekend om zijn dansmoves en gekke acties. Na de wedstrijd tegen Essevee had hij ineens een zonnebril opgeduikeld en nam hij daarmee verschillende poses aan. Club Brugge liet de kans niet liggen en koppelde er een actie aan.