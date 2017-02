Niet de reden die je zou verwachten: daarom juichte Anderlecht-aanvaller Kiese Thelin met zijn hand achter het oor

Foto: © photonews

Isaac Kiese Thelin was donderdag de grote man voor Anderlecht op bezoek bij Zenit. De Zweed scoorde in Sint-Petersburg namelijk de levensbelangrijke 3-1 die paars-wit aan een plaats bij de laatste zestien in de Europa League hielp.

Na afloop juichte Thelin met een opvallend gebaar. Met zijn hand achter het oor liep hij richting spionkop. Geen persoonlijke revanche, waar het gebaar meermaals voor wordt gebruikt, wél omwille van een andere reden.

Foto van een vriend

"Een vriend van me had voor de match een foto van zijn kindje gestuurd", vertelt Kiese Thelin in Het Laatste Nieuws. "Die had zijn hand achter het oor en mijn vriend vroeg me om een eventueel doelpunt op die manier te vieren. (lacht) Ik heb dat dan maar gedaan."

De doublure van Lukasz Teodorczyk kreeg veel felicitaties voor zijn doelpunt, waar hij zelf nog nauwelijks van kon nagenieten. "Op de hotelkamer zag ik de goal passeren in een flits, maar voorts heb ik ze nog niet herbekeken", aldus de centrumspits.