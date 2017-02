Toch zorgen bij Club Brugge na uithaal tegen Essevee

Foto: © photonews

Club Brugge leerde gisteren Zulte Waregem een lesje. Het werd een feestje in Jan Breydel, maar toch was er eentje die niet zo gelukkig was. Lior Refaelov moest immers op eigen vraag vervangen worden.

Refaelov kreeg in de eerste helft een trap tegen de enkel en vroeg na een uur zelf om vervanging. En dat baarde toch wat zorgen bij Michel Preu'homme. "Ik wilde hem eigenlijk niet vervangen, maar hij vroeg het zelf", zei MPH.

Het leek niet te erg, maar nader onderzoek moet uitsluitsel brengen. "Ik hoop dat hij tegen volgende week hersteld is. Of hij extra voorzichtig is na die pubalgie? Nee, hij maakt weer acties zoals vroeger. Dat heeft er niets mee te maken."