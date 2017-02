Melsele klopt Club Brugge in topper en maakt titeldroom spannender dan ooit

Foto: © Leo Stolck

In tweede nationale A stond dé topper van de avond op het programma. En het werd een erg interessant duel tussen Melsele en Club Brugge. Met een belangrijk gevolg voor het kampioenschap.

Club Brugge en Melsele maakten er in de heenwedstrijd een gelijkspel van, in de stand had blauw-zwart drie punten meer dan de thuisploeg. Een erg belangrijk duel dus.

En Melsele kon uiteindelijk Club Brugge afhouden. Het won zelfs al bij al ruim met 4-1, ook belangrijk wat betreft het doelsaldo mogelijk in de eindafrekening.

Rebecca Degenaers maakte er twee, Melissa Vinck en Esther Buabadi scoorden ook. Na de 3-1 moesten de bezoeksters bovendien nog met tien verder. In de stand hebben beide teams nu 49 punten, Melsele heeft een doelsaldo van +63 versus +57 voor Club Brugge.