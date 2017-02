Vanderhaeghe en Mathijssen oneens over cruciale penaltyfase: "Hij gaat over het been" vs. "Hij vist erachter"

KV Oostende ging met zware 0-4-cijfers winnen bij Westerlo, maar werd op weg geholpen met een penalty gefloten door Nicolas Laforge. Over de cruciale fase waren de meningen tussen Yves Vanderhaeghe en Jacky Mathijssen verdeeld.

"Ik ben niet akkoord met de gefloten penalty", sprak Mathijssen op de persconferentie duidelijke taal. "Ik heb mijn bedenkingen. Dit was een sleutelmoment voor het verdere verloop van de partij."

"Ik vond het een mooie actie van Musona, die over het been van Christensen ging", oordeelde Vanderhaeghe. "Hij gaat inderdaad over het been", pikte Mathijssen nauwelijks meteen weer in. "Hij viste en de scheidsrechter is daar in meegegaan. Jammer genoeg een beslissing waar we niets aan kunnen doen."

Oostende is de beste ploeg vanaf dat het op voorsprong staat - Jacky Mathijssen

Eens de 0-1 namen de Kustboys makkelijk afstand van de Kemphanen. "Na de wissels zagen we een goed Oostende, met veel balvastheid, overtuiging en mooie goals. Dan zie je dat ik in mijn ploeg spelers met kwaliteiten heb die een match kunnen beslissen."

"Oostende is de beste ploeg vanaf het moment dat het op voorsprong komt", besloot Mathijssen. "Dat scenario probeerden we met bluf te vermijden en offensieve mensen aan de start te brengen. Ik vond het niet fantastisch goed, maar ik ben blij dat mijn collega respect opbrengt door te zeggen dat het tot de penalty gelijk opging."