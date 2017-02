De Mos maakt Genk (en 2 spelers!) af: "Honden die blaffen, maar niet bijten" en "Die twee hebben niet de kwaliteiten voor de top van België"

Foto: © photonews

KRC Genk mag play-off 1 zo stilaan vergeten. Het verlies in Anderlecht was een nieuwe en mogelijk laatste beslissende dreun. Aad De Mos ziet toch wel een paar zeken die verkeerd lopen bij de Smurfen.

Zo was De Mos niet opgezet met de analyse van Stuivenberg, die het had over een gebrek aan een plan B. “Stuivenberg praat nu een beetje als een professor, hij lijkt een beetje op Van Gaal daarin. Het is allemaal wel leuk en aardig, maar ik hou daar niet zo van, van die taal."

Genk speelt dan wel bijwijlen goed voetbal, maar wat heb je daaraan? De Mos is in Stadion duidelijk: "Leuk spelen? Dat zijn honden die blaffen, maar niet bijten. Het heeft Maes de kop gekost … en de dingen die Stuivenberg zegt? Die moet hij maar zeggen als hij analist is, niet nu hij coach is."

Twee spelers moeten het extra ontgelden bij De Mos: "Castagne en Uronen op de backs? Dan heb je al een probleem, want die hebben niet de kwaliteiten voor de top van België. De twee centrale verdedigers hebben dan weer niet de snelheid om in de rug te verdedigen", was hij erg kritisch.