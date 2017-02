Zo voetbalgek is België dus: "Die fan kwam me daar vertellen dat Middlesbrough naast de promotie greep door Jelle Vossen"

Lokeren-aanvaller Gary Martin heeft er op zijn 26ste al een merkwaardig parcours opzitten. Hij voetbalde jaren in IJsland en is afkomstig uit het voetballand bij uitstek: Engeland.

Maar ook België is voetbalgek. Dat blijkt uit een unieke anekdote die Martin meemaakte toen hij nog op hotel in Temse verbleef. "Daar stapte iemand op me af die uitgevogeld had dat ik nog bij Middlesbrough gespeeld heb", getuigt de spits in Fan!.

"Hij vertelde me dat Middlesbrough dat seizoen niet gepromoveerd was omdat Jelle Vossen op Wembley een bal tegen de lat had geknald. Echt, die kwam me dat daar, helemaal vanuit het niets, even vertellen. Ik dacht achteraf: zouden al die Belgen zo voetbalgek zijn?" (lacht)