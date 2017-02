Lukaku is clubicoon dankbaar: "We hebben hier heel hard aan gewerkt"

'The big Belgian' deed het alweer gisteren. Romelu Lukaku zijn teller voor Everton staat dit seizoen op 17 en algemeen op 60. Dat hij daarmee clubicoon Duncan Ferugson bijhaalde, maakt hem des te trotser.

Lukaku scoorde gisteren de 2-0 tegen Sunderland, één van zijn favoriete teams, want hij scoorde er al acht keer tegen. Na de overwinning had hij enkel lovende woorden voor Ferguson voor zijn hulp.

"Het is een goeie reis geweest", zei hij. "Duncan en ik hebben hard gewerkt met Roberto Martinez en nu met Ronald Koeman. Ik werkte zo hard en ze hielpen me mijn spel te verbeteren", aldus de man die straks Europees voetbal wil halen. "We moeten gewoon zoveel mogelijk matchen proberen te winnen. We moeten niet te veel nadenken."