Vertrouwen is groot bij KV Mechelen: "We gaan niets veranderen voor Anderlecht en Gent"

KV Mechelen staat op twee wedstrijden van het einde van de reguliere competitie nog steeds in de top zes. Nu komen er met Anderlecht en Gent wel twee héél belangrijke en moeilijke wedstrijden aan. Colin Coosemans heeft er echter vertrouwen in.

Op Standard ging KVM weg met een gelijkspel. "We zijn zeker tevreden met een punt. Gezien het spelverloop moeten we tevreden zijn. Ik denk dat we er hard voor gevochten hebben, ook al zijn we iets te weinig in ons spel gekomen. Op voorhand waren we tevreden geweest met een punt. We kunnen nu met veel vertrouwen Anderlecht ontvangen", klonk het bij Coosemans.

En dat zal voor een vol huis zijn in het AFAS Stadion. "Ik heb gehoord dat het een record zal zijn. Ik kijk er enorm naar uit en ik hoop dat we er een mooie avond van kunnen maken."

Druk bij Gent leggen

Welke kans dicht Coosemans zijn ploeg toe? "Dat is moeilijk om in procenten uit te drukken. We hebben kans om het te halen en hebben het toch in eigen handen. We gaan er alles aan doen. Als we volgende week onze job doen en winnen, dan ligt de druk bij Gent als we naar hen moeten. We zijn al zo ver geraakt en gaan niets veranderen aan wat we al een heel jaar doen."