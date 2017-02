"Bij Barcelona en Real zou Nainggolan spelen... Kan je hem nog uit de selectie van de Rode Duivels laten?"

Radja Nainggolan scoorde nog maar eens twee schitterende doelpunten afgelopen weekend. De voorbije selecties ontbrak hij in de groep van Roberto Martinez, maar kan hij nu nog om hem heen? Filip Joos zou het alvast niet begrijpen.

Joos ziet wel één nadeel: de rol van Nainggolan bij AS Roma. Daar speelt hij immers als '10'. "Dus als je gelooft dat een speler bij de nationale ploeg in dezelfde rol moet spelen als bij zijn club, dan speelt dit in zijn nadeel. Maar ik denk dat je hem zeker nog kan zetten. Je moet hem vertrouwen geven en zeggen: "ik zet hem en dan kijken we wel wat de rest doet"."

"In zijn huidige vorm zou het toch heel raar zijn als we hem niet gebruiken. Bij Barcelona zou hij spelen, bij Chelsea zou hij spelen, bij Real Madrid ook denk ik. Je kan niet zeggen dat je hem niet kan gebruiken. Als Martinez hem er nu niet bijneemt dan denk ik dat het over en out is. Dan zal er een krachtig signaal komen vanuit Rome dat het voor Nainggolan niet meer hoeft."

Oké, het is een speciale jongen, maar ik geloof niet dat hij gevaarlijk is voor de groep

Joos zou het niet begrijpen indien Martinez hem thuislaat. "Oké, het is een speciale jongen, maar ik geloof niet dat hij gevaarlijk is voor de groep. De andere Duivels hebben hem net heel graag. En de vredespijp roken kan hij ook uitstekend."

"De vraag is niet of hij bij de selectie hoort, wel of je hem nog uit het elftal kan houden. Tot aan het WK fietsen we een makkelijk parcours en zullen we ook zonder hem winnen, maar op het WK kan je zo'n speler zeker gebruiken."