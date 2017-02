Onze toppers van de 20e speeldag in de Super League

Foto: © Louis Evrard

Het nieuwe seizoen in de Super League is al over halfweg. Hoog tijd dus om even terug te blikken op de 20e speeldag. Met de meest opvallende, positieve zaken.

Anderlecht

Tegen OH Leuven kon Anderlecht nog eens vijf doelpunten maken, dat was dit seizoen nog niet al te vaak voorgevallen. Belangrijker nog is de manier waarop de goals vielen.

Met verschillende veldgoals werd in de tweede helft duidelijk dat paars-wit ook wel heel aardig kan voetballen en ook via uitgespeelde kansen tot doelpunten kan komen. Genoeg om Standard nog de titel af te nemen? Dat zal lastig worden.

Heist

Ook Heist speelde opnieuw een erg goede wedstrijd. Thuis tegen Standard verloren ze dan wel met 1-2, maar tijdens de wedstrijd maakten ze toch een paar keer duidelijk dat ze zelfs tegen topploegen iets kunnen.

Voor Standard een mooie wake-upcall om zeker niet te makkelijk uit te gaan van zeges tegen de 'staartploegen' uit de Super League. Ze zullen er nog moeten voor vechten.

Sanne Schoenmakers

Als de nood hoog is, dan is de redding natuurlijk steeds nabij voor Standard. En ook in Heist kwam die zowat integraal van ... Sanne Schoenmakers.

Met alweer twee doelpunten extra op de teller lijkt ze nu al op weg naar de titel van topschutter. Niemand die haar daar nog zal van afhouden. Al wint ze liever de gewone titel met de Rouchettes, uiteraard.