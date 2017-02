Martinez en Van Puyvelde gaan hun visie delen met alle profclubs in België

Foto: © Photonews

Al vanaf zijn start als bondscoach wou Roberto Martinez een focus leggen op het Belgisch voetbal. Hij zal daarom een tournee doen bij alle 24 profclubs om zijn visie te delen.

Martinez zal de komende maanden samen met Chris Van Puyvelde, de technisch directeur van de KBVB, rondgaan bij alle clubs in 1A en 1B. "We willen de huidige werking van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League, maar ook onze visie op het voetbal toelichten aan de professionele clubs", staat er in een persmededeling van de Pro League.

Waasland-Beveren is als eerste aan de beurt op 8 maart. De bedoeling is om te spreken met de trainer, sportief directeur en verantwoordelijke voor de jeugdopleiding bij elke club.