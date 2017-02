Ex-spits van Anderlecht zes weken geblesseerd in volle degradatiestrijd in Engeland

Foto: © photonews

Dieumerci Mbokani ligt zes weken in de lappenmand. De 31-jarige Congolese international blesseerde zich afgelopen weekend aan de hamstrings tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Burnley.

De blessure van Mbokani is een zware dobber voor Hull, dat momenteel in de Premier League op de negentiende en voorlaatste positie staat. Alhoewel: Mbokani, die door het Oekraïense Dynamo Kiev tot aan het einde van het seizoen aan Hull uitgeleend is, kwam in de twaalf wedstrijden die hij tot dusver speelde voor The Tigers nog niet tot scoren.

Volgend weekend maakt Hull de verplaatsing naar titelhouder Leicester, dat vijftiende staat met slechts drie punten meer. Mbokani speelde in het verleden onder meer voor Anderlecht en Standard. Met de Brusselaars speelde de spits driemaal kampioen, en ook bij Standard pakte hij twee keer de titel. In 2012 won Mbokani de Gouden en Ebbenhouten Schoen.