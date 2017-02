AA Gent kan zomaar eventjes 2 miljoen euro mislopen

Het worden nog spannende tijden voor KAA Gent. Europees doen de troepen van Hein Vanhaezebrouck het prima, maar in de Jupiler Pro League staat Gent nog steeds 'maar' zevende. Play-off 1 of play-off 2, het is een wereld van verschil...

Zo becijferde Het Laatste Nieuws dat Gent zomaar eventjes 2 miljoen euro kan mislopen, als het naast een deelname aan play-off 1 grijpt. Een reden te meer om bij de eerste zes te eindigen voor De Buffalo’s.

In play-off 1 zouden de abonnees van Gent een nieuw mini-abonnement moeten kopen, in play-off 2 niet. Iets wat de club 1,4 miljoen euro zou kosten. Daarbovenop komt nog eens het verschil in TV-geld. In play-off 2 zou Gent 600.000 euro minder aan TV-geld opstrijken.