Wat denken de fans van de laatste kanshebbers op play-off 1? "Natuurlijk zullen we ook gaan kijken in play-off 2" en "Thuis zullen veel mensen afhaken"

Foto: AVL

KV Mechelen, AA Gent en Racing Genk zijn de drie belangrijkste kandidaten voor de zesde play-off 1-plek. Wij laten de volgende dagen enkele fans van elke club aan het woord over enkele zaken. Vandaag: 'Gaan jullie nog kijken indien het play-off 2 wordt?"

Geert De Tandt - Buffalovrienden

De Tandt is er zeker van dat Gent play-off 1 haalt: "99 procent zeker zelfs", geeft hij aan. "Ik ga zeker naar play-off 2 kijken indien het toch slecht uitdraait. Natuurlijk, je steunt je ploeg toch altijd en overal? Maar goed, het zal in die uitmatch bij Waasland-Beveren moeten gebeuren. Thuis laten we toch amper punten liggen."

Erwin Ramaekers - Het Moordend Schot

Bij Genk denken ze wel het aantal thuisfans te zien dalen. "Natuurlijk. Als suportersclub kunnen we niet anders. Wij gaan altijd en overal zien. In goede en kwade dagen, heet dat dan. Op de verplaatsingen zullen nog evenveel mensen meegaan. Maar thuis zullen er volgens mij wel fans afhaken."

Gert Van Dyck - voorzitter Mechelse supportersfederatie

Bij KV Mechelen zijn ze er ook zeker van dat de opkomst nog steeds aanzienlijk zou blijven. “Aangezien KV Mechelen zo’n beetje een eeuwig play-off 2-ticket heeft, ben ik er zeker van dat de meerderheid van de fans ook dan naar het stadion zal komen. We hebben een trouwe aanhang en we waren de voorbije jaren één van de weinige ploegen waar het gemiddelde aantal toeschouwers tijdens play-off 2 niet ver weg van het aantal bezoekers tijdens de reguliere competitie lag.”