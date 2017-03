Debat van de Week: Moet Tielemans nog een jaar bij Anderlecht blijven of naar een topcompetitie trekken?

Foto: © photonews

Waar ligt over enkele maanden de toekomst van Youri Tielemans? Na zijn fenomenale seizoen tot dusver zowel in de Jupiler Pro League als op het Europese toneel wenkt een transfer naar het buitenland.

Maar is dat wel de juiste zet? Is Tielemans op zijn negentiende klaar voor de stap hogerop? Dat is de insteek van ons wekelijks debat - in de krokusvakantie iets later dan gebruikelijk - op woensdag.

Veel jongeren gingen de Rode Duivel, niet allemaal even succesvol, voor. Is Tielemans al klaar om ook op een hoger niveau wekelijks zijn mannetje te staan. Analisten Jan Boskamp en Herman Brusselmans zien hem liever nog verder ontbolsteren in de Jupiler Pro League. (Dat leest u HIER)

Spanje en Italië, of toch Engeland?

Anderen vinden dit het geschikte moment om te gaan. Maar naar waar dan? Voor Paul Van Himst zijn Spanje en Italië op zijn lijf geschreven. Terwijl hij ook bij zijn collega-internationals in de Premier League niet zou misstaan. Wat vindt u de beste optie? Stem in onze poll en laat in de reacties weten naar welke ploeg u hem het liefst ziet gaan.