Het is de KBVB nu menens: betalen tegen maandag of WS Brussels mag stoppen met voetballen

White Star Brussels heeft tot nu maandag om zijn schulden af te lossen, laat de KBVB vandaag weten. Indien ze dat niet doen of er niet in slagen, wordt de club geschorst.

De KBVB stelde White Star vorige week in gebreke voor verschuldigde bedragen aan oud-speler Aurélien Joachim. De club van John Bico werd per aangetekend schrijven aangemaand om zijn schuld te betalen. Het Uitvoerend Comité van de KBVB geeft WS Brussels tot maandag 6 maart om zijn financiële verplichtingen na te komen. Indien dat niet lukt, wordt White Star geschorst van alle sportactiviteiten.

Eerder in december verloor White Star al eens met forfaitcijfers tegen KSV Oudenaarde door een schorsing, ook omwille van financiële tekortkomingen. Een week later werd dat toen opgeheven. WS staat momenteel voorlaatste in de eerste amateurreeks.