Vanden Borre over zijn verrassende keuze: "Een droom" & "Ik kan nog voor de Rode Duivels uitkomen"

Anthony Vanden Borre zet zijn carrière verder bij de Congolese topclub TP Mazembe. De speler kwam in onderling overleg met RSC Anderlecht overeen om zijn contract in Brussel stop te zetten, en nu kiest VdB dus voor iets heel anders.

“Ik ben heel fier dat ik bij TP Mazembe aan de slag kan gaan. Het is een droom die in vervulling gaat”, vertelde Vanden Borre op een persconferentie. “Het betekent heel veel voor mij dat ik terug kan naar het land van mijn mama die er spijtig genoeg niet meer is. Zij is altijd heel erg belangrijk voor me geweest. Bovendien beschikt TP Mazembe over een ambitieus project.”

Ondanks de vele geruchten omtrent een vroeg pensioen, heeft Vanden Borre nooit aan stoppen gedacht. “Ik was op een gegeven moment mentaal vermoeid, maar ik heb er nooit aan gedacht om mijn voetbalschoenen op te bergen. Dat heb ik ook nooit aangegeven in de pers.”

Rode Duivels

Vanden Borre had het zelfs ook over… De Rode Duivels. Hij heeft de hoop op een selectie nog niet opgegeven. “Ik droom al jaren van aan de slag te gaan bij Mazembe. Als Axel Witsel international kan blijven terwijl hij in China speelt… Wil je de waarheid? Ja, dan kan ik ook voor de Rode Duivels uitkomen als ik in Congo speel. De competitie is er niet zwakker dan in China.”