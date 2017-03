Vanden Borre weerlegt: "Ik? Een depressie? Nooit!"

Anhtony Vanden Borre werd afgeschreven voor het voetbal. Hij ging stoppen, zat met een depressie, was het allemaal beu... Maar de rechtsachter lachte dat donderdag allemaal weg.

Toen Vanden Borre op 10 januari zijn contract bij Montpellier verbrak, had iedereen de mond ervan vol: een groot talent stopte veel te vroeg. Maar al snel begonnen de twijfels te rijzen... Bij zijn voormalige ploegmaats, bij zijn vrienden, bij de mensen die hem goed kennen... Niemand die geloofde dat hij echt het voetbal vaarwel ging zeggen. En kijk, gelijk hadden ze.

"Ik was mentaal moe", zei Vanden Borre donderdag, terwijl hij heel de persconferentie met blinkende ogen en een stralende glimlach afwerkt. Op niets leek hij op een man die net een depressie achter de rug had. "Een depressie? Nee, nooit! Waarom zou ik? Ik heb tijdens mijn carrière een beetje geld verdiend en ik heb altijd gedaan wat ik graag deed. Ik heb altijd mijn leven geleid zoals ik het wilde leiden. Spijt? Dat moet je niet hebben als je een keuze gemaakt hebt."

Ik heb geen spijt. Ik heb altijd mijn leven geleid zoals ik het wilde leiden

Vanden Borre had kunnen stoppen en gaan rentenieren, maar dat zit er niet in. "Ik heb nooit voor het geld gekozen. Wat is het belangrijkste? Het hart of de portefeuille? Ik ben ook al eens een jaar gestopt. Toen zat ik diep, maar nu had ik gewoon een paar weken nodig om na te denken."