Herbeleef de knappe 2-2 van Flames tegen Zwitserland

Foto: Twitter Belgian Red Flames

De Belgian Red Flames speelden op de openingsspeeldag van de Cyprus Cup knap 2-2 gelijk tegen topploeg (in wording) Zwitserland. De beelden spreken voor zich.

De heerlijke vrije trap van Mermans, de dito rush van Cayman of de heerlijke hak voorafgaand aan de 2-2? Het waren toch wel knappe doelpunten in Zwitserland - België.

Dat die wedstrijd op 2-2 eindigde? Dat is een al bij al mooie puntendeling voor de Flames, want Zwitserland is echt geen te onderschatten land.

Dankzij de KBVB kan u de beelden en doelpunten van deze wedstrijd nog eens bekijken. Opgelet: het laden van de beelden kan misschien wel enkele seconden duren: