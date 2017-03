Witsel speelt eerste officiële duel in bijna drie maanden tijd, maar dat loopt op een sisser af

Van 8 december was het geleden dat Axel Witsel nog eens een officiële match had gespeeld. Zaterdag volgde zijn eerste wedstrijd voor het Chinese Tianjin Quanjin.

Die openingsmatch in de Chinese competitie liep met een sisser af. Witsel en co verloren namelijk met 2-0 van Guangzhou R&F. Nochtans trad Tianjin Quanjin aan met onder meer de Braziliaanse sterspeler Pato.

Een slechte opener dus voor de Rode Duivel, die voor het eerst in bijna drie maanden wel nog eens een wedstrijd met inzet afwerkte. Binnenkort maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend door de interlands tegen Griekenland en Rusland. Dan zal blijken of Witsel van de partij is.