PSV blijft in het spoor van Feyenoord en Ajax na grote overwinning

In Nederland spelen nog drie clubs mee voor de grote prijzen: Feyenoord, Ajax en PSV. Die laatstgenoemde mocht degradatiekandidaat Roda JC zaterdagavond ontvangen in het Philips Stadion in Eindhoven.

Zoals verwacht pakte PSV hier de volle buit tegen Roda JC. Hector Moreno en Siem De Jong zetten 2-0 op het bord, na de rust deden ze dat nog een keertje over. Zo werd het een eenvoudige 4-0 overwinning voor de thuisploeg.

De kans dat PSV de titel nog pakt is vrij klein met acht punten achterstand op koploper Feyenoord, maar zij willen wel vol voor Champions League gaan. Roda JC staat in de gevarenzone mede door de slechtste doelpuntenaanmaak van de hele competitie, ze maakten slechts 15 goals in 25 matchen.

EINDSTAND #psvrod



1-0 Moreno (26)

2-0 S. de Jong (32)

3-0 Moreno (62)

4-0 S. De Jong (70p) pic.twitter.com/qEGjMGAC2V — PSV (@PSV) 4 maart 2017

Overzicht van de Nederlandse Eredivisie:

