Premier League: Kampioen Leicester en Palace van Benteke doen gouden zaak in strijd om het behoud

In de Premier League heeft landskampioen Leicester City een belangrijke driepunter geboekt in de strijd voor het behoud. De Foxes klopten rechtstreeks concurrent Hull City, maar zagen ook Swansea en Crystal Palace winnen. De degradatiestrijd belooft nog bijzonder spannend te worden.

Na het ontslag van Claudio Ranieri klopte Leicester maandag al verrassend Liverpool (3-1) en de uittredende Engelse kampioen deed daar vandaag nog een zege bij. De Foxes stonden voor deze speeldag maar twee punten boven een degradatieplaats, maar klopten thuis de voorlaatste Hull City met 3-1. Door die zege loopt Leicester vijf punten uit op de 18de, Middlesbrough, dat met 2-0 verloor bij Stoke.

Maar ook Swansea en Crystal Palace pakten onderin een belangrijke zege. Swansea dankte Fernando Llorente voor zijn twee doelpunten tegen Burnley. De Spanjaard maakte de winnende 3-2 pas diep in blessuretijd. Het Crystal Palace, met Christian Benteke 90' tussen de lijnen, ging dan weer verrassend met 0-2 winnen bij middenmoter West Brom. Verder was ook Stefano Okaka (ex-Anderlecht) trefzeker in de 3-4 nederlaag van Watford tegen Southampton.

