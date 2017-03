'Clubman' Hugo Broos haalt uit over Anderlecht: "Ze lieten me doodbloeden, nooit ben ik nog een wedstrijd gaan zien"

Hugo Broos zette zichzelf weer helemaal op de kaart door begin 2017 met Kameroen te triomferen op de Afrika Cup. Zo kwam er een knappe episode bij in de loopbaan van de 64-jarige oefenmeester.

Broos maakte al veel mee in de trainerswereld en boekte successen met zowel Club Brugge als Anderlecht. Toch houdt hij aan beide clubs andere herinneringen over.

"Ik ben een Clubman. Ik word er altijd goed ontvangen, ook door de supporters. Ik heb er een abonnement. Maar dat heeft ook te maken met mijn ontslag bij Anderlecht", vertelt Broos in De Zondag. "Dat was zuur. Ik voelde mij echt in de steek gelaten door het bestuur. Zij hebben mij laten doodbloeden"

Nooit meer terug naar Anderlecht

Anderlecht trok lessen uit de passage van Broos, maar toen was het voor hem te laat. "Als ik zie hoe ze later, en terecht, Vercauteren en Jacobs wel gesteund hebben, doet dat pijn. Op het einde was ik de schuldige van alles wat fout liep. Ook voor de pers trouwens. Toen Kompany eens te laat kwam op een interview, was ik de boeman. Dat voelt wrang aan. Ik zeg dat eerlijk."

"Ik ben sinds dat ontslag nooit meer een wedstrijd gaan zien. Dat klinkt misschien belachelijk, maar ik kan het niet. Ik heb hen meer dan vijftien jaar het beste van mezelf gegeven, als speler en als trainer. Maar toen ik hen nodig had, lieten ze mij vallen."