VIDEO: Kevin De Bruyne met hartverwarmend gebaar voor mindervalide fan

Foto: © photonews

Manchester City won heel eenvoudig in het Stadium of Light van Sunderland met goals van Agüero en Sane. Ze hadden zelfs Kevin De Bruyne niet nodig, hij viel een kwartiertje voor tijd in. En na de match maakte hij een fan enorm blij met een knap gebaar.

Terwijl alle spelers in de kleedkamer trokken, ging Kevin De Bruyne naar een groepje fans van The Citizens. Hij trok zijn truitje uit, zette er zijn handtekening op en gaf het aan een mindervalide supporter. Wat een geweldig gebaar van de Belg!