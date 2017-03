Volgt deze herboren coach Michel Preud'homme op bij Club Brugge: "Dat zou de cirkel wel rond maken ja"

Foto: © Photonews

De kans is reëel dat er deze zomer na bijna vier jaar een einde komt aan de samenwerking tussen Club Brugge en Michel Preud'homme. En dus werden de jongste weken al enkele oefenmeesters aan blauw-zwart gelinkt.

Ook Hugo Broos, die begin dit jaar Kameroen Afrikaans kampioen maakte, ziet wel wat in blauw-zwart. "Dat zou de cirkel wel rond maken, ja. Mijn mooiste periode als trainer was bij Club Brugge. Titels, bekers, twee keer trainer van het jaar."

Toch is de oefenmeester ook realistisch. Ik ben er niet mee bezig en ik denk niet dat het zal gebeuren", geeft Broos in De Zondag aan. "Ik zeg niet dat ik Kameroen sowieso verlaat, maar ik besef dat er belangstelling is. Het kan alle kanten uit."