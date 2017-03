Anthony Vanden Borre erkent grote fout in zijn carrière: "Dan was het anders gelopen"

Foto: © Photonews

Anthony Vanden Borre landt woensdagmiddag op de luchthaven van het Congolese Lubumbashi. Bij TP Mazembe wil de 29-jarige rechtsachter zijn carrière eindelijk weer nieuw leven inblazen.

De laatste keer dat Vanden Borre echt hoge toppen scheerde, was in het seizoen 2013/2014. VDB speelde ijzersterke play-offs, werd kampioen met Anderlecht en dwong een WK-selectie af.

In Brazilië knokte hij zich zelfs in de basisploeg, maar tegen Zuid-Korea liep het mis. Hij ging op de bal staan, waarna zijn tegenstrever zich revancheerde en hij een barst in zijn kuitbeen opliep.

Tegenstander uitgedaagd

"Die blessure heeft alles veranderd", vertelde Vanden Borre maandagavond in La Tribune. "Had ik die move niet gedaan, dan was mijn carrière anders gelopen. Of ik daar spijt van heb? Ik besef dat ik fouten heb gemaakt." Na een maandenlange revalidatie werd de Rode Duivel nooit meer de oude.