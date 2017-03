Belgian Red Flame mist het EK: "Ik kom sterker terug"

Foto: © Twitter Belgian Red Flames

Pech voor de Belgian Red Flames. De wedstrijd tussen de Belgen en Noord-Korea heeft een slachtoffer geëist. Justine Vanhaevermaet zal het EK 2017 in Nederland missen.

Justine Vanhaevermaet kwam op het einde van de wedstrijd in een duel terecht en blesseerde zich daarbij ernstig aan de knie. Ze schreeuwde het uit en vreesde daarbij meteen voor een kruisbandletsel.

De Red Flame van Anderlecht werd meteen afgevoerd op een draagberrie, zaterdag werden er verdere onderzoeken gedaan in het ziekenhuis in Larnaca.

Unfortunately I will miss #WEURO2017 @BelRedFlames and the rest of the season @RSCAnderlecht due to an injury. I will come back stronger. pic.twitter.com/me5wwfkkyL