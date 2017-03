Het is internationale vrouwendag en dat wordt ook bij ons gevierd!

Foto: Twitter Belgian Red Flames

8 maart betekent vrouwendag en daar kunnen ook wij niet omheen. Zoals u weet kan u bij Vrouwenvoetbalkrant.be terecht voor al het vrouwelijke nieuws waar een bal aan te pas komt.

Sinds een dik jaar kan u op Vrouwenvoetbalkrant.be terecht om al het vrouwelijke voetbalnieuws op de voet te volgen. Op de website kan u nieuws, interviews en analyses vinden over voetballende vrouwen(teams).

Er valt de laatste dagen ook wel wat nieuws te rapen. Onze Red Flames zijn namelijk bezig in Cyprus aan vriendschappelijk toernooi, waar ze vandaag strijden om de zevende plaats.

In de USA was er de SheBelieves Cup, de Zweden komen met een inspirerende quote op hun shirt en ook de Flames willen op deze dag van de vrouw nog eens iets moois laten zien ongetwijfeld ...