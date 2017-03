Deportivo La Coruna en Real Betis delen de punten in inhaalwedstrijd

Alle ogen zijn op deze woensdagavond natuurlijk gericht op de Champions League, maar er worden nog matchen afgewerkt. Deportivo La Coruna en Real Betis speelden eerder een inhaalwedstrijd in La Liga.

Deportivo La Coruna was zeker in de eerste helft de betere ploeg maar echt grote kansen waren er niet, de scoreloze ruststand was dan ook logisch. Na de pauze was er al wat meer te beleven. In minuut 70 opende Piccini de score voor de bezoekers, en zij leken de match ook winnend af te sluiten. Maar in de 93e minuut kreeg Deportivo een penalty, die Borges feilloos omzette.

Beide ploegen zijn bij een 1-1 al blij om een punt te pakken. Real Betis staat relatief veilig op de veertiende plaats, Deportivo La Coruna staat zeventiende net boven de degradatiezone.