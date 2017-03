Flames geven goede voorbeeld: duimpjes omhoog voor alle vrouwen ter wereld

Foto: Twitter Belgian Red Flames

8 maart betekent vrouwendag en daar kunnen ook wij niet omheen. Ook de Belgian Red Flames hadden dat in de smiezen. En dus deelden ze maar wat graag een foto op de sociale media.

Na de overwinning met strafschoppen tegen Oostenrijk was het tijd voor een foto ter ere van vrouwendag. In hun hotel in Larnaca gingen ze dan ook gewillig op de foto.

Een mooi gebaar van de Flames, nadat eerder ook al andere teams over de brug kwamen. Zo was er op het shirt van de Zweden in de Algarve een motivational speech te lezen van twitterspreuken.

Tijdens het nemen van de foto's sijpelden overigens ook de Zwitsers binnen in het hotel. Reden om hen een staande ovatie te geven met hun eindwinst op de Cyprus Cup.