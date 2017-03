De Amerikaanse competitie in exponentiële groei: wie speelt daar nu allemaal?

Afgelopen weekend werd het nieuwe voetbalseizoen in de Verenigde Staten op gang getrapt. De MLS (Major League Soccer) is bezig aan een indrukwekkende opmars. En de transfers van een heleboel Europese topspelers hebben daar veel mee te maken.

De kwaliteit van de Amerikaanse voetbalcompetitie gaat de laatste jaren stijl omhoog, ook al wordt dat in België nog niet echt opgemerkt. Ook gaan de Amerikanen meer en meer in het stadion kijken, tegenwoordig zijn er gemiddeld meer dan 20.000 toeschouwers.

Een belangrijke factor in de groei van de MLS is dat steeds meer spelers van Europese topclubs naar daar trekken. De grondlegger was zonder twijfel David Beckham, toen hij naar LA Galaxy ging. En kijk eens aan wie hem allemaal gevolgd is:

Andrea Pirlo (New York City)

David Villa (New York City)

Kaka (Orlando)

Giovanni Dos Santos (LA Galaxy)

Romain Alessandrini (LA Galaxy)

Ashley Cole (LA Galaxy)

Jermaine Jones (LA Galaxy)

Tim Howard (Colorado)

DaMarcus Beasley (Houston Dynamo)

Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls)

Clint Dempsey (Seattle)

Nicolas Lodeiro (Seattle)

Jozy Altidore (FC Toronto)

Michael Bradley (FC Toronto)

Benoit Cheyrou (FC Toronto)

Sebastian Giovinco (FC Toronto)

Deze voormalige topspelers hebben inmiddels hun voetbalschoenen aan de haak gehangen:

Didier Drogba (Montreal Impact)

Thierry Henry (New York Red Bulls)

Landon Donovan (LA Galaxy)

Robbie Keane (LA Galaxy)

Steven Gerrard (LA Galaxy)

Frank Lampard (New York City)

Spelers die niet in Europa gespeeld hebben, maar wel bij de top in Amerika horen zijn bijvoorbeeld Diego Valeri (Portland Timbers) en Lee Nguyen (New England Revolution).

Er hebben ook al wat spelers uit de Jupiler Pro League de overgang gemaakt:

Jelle Van Damme (LA Galaxy)

Laurent Ciman (Montreal Impact)

Roland Lamah (Dallas FC)

Sacha Kljestan (New York Red Bulls)

Victor Vazquez (Toronto FC)

Victor Bernardez (San Jose Earthquakes)

Frédéric Brillant (New York City)

Dit filmpje van Kicktv is perfect voor degenen die de MLS willen beginnen volgen