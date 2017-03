Nee? Luis Enrique heeft zich geblesseerd tijdens viering onwaarschijnlijke comeback

Foto: © photonews

Luis Enrique ging gisteren als een gek te keer na de zege tegen Paris Saint-Germain. Je zou natuurlijk voor minder na zo'n resultaat. Maar toch had het zo zijn gevolgen... Al nam de trainer van Barcelona die er graag bij.

Na het laatste fluitsignaal kwam de ontlading. Luis Enrique liep, danste en feestte op het veld van Camp Nou. Hij was de eerste die het veld op liep en omarmde persoonlijk elk van zijn spelers en iedereen van zijn technische staf.

Spijtig genoeg had hij achteraf ook wat minder nieuws, want hij hield er zowaar een blessure aan over. "Ik heb wat ligamenten achtergelaten op het veld", kon hij er nog mee lachen. "Maar het was het waard. Ik werd op mijn knieën gedwongen. Maar ik moet iedereen bedanken die de hoop hoog hield na de 4-0 ginder.