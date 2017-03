Manchester United laat punten liggen in Rusland, Ajax achter na 27 seconden

Vanaf 19u waren de ogen gericht op Anderlecht dat op bezoek ging bij Apoel Nicosia. Tegelijkertijd werden elders Kopenhagen-Ajax en Rostov-Manchester United gespeeld. Wat zij deden, leest u hier.

Voor Ajax begon de avond op een hele valse noot: Na 27 seconden trapte Falk al de 1-0 binnen. Ajax had dan wel licht overwicht, maar het was opletten voor de snedige counters van de Denen. Gelukkig wist revelatie Dolberg, overigens een Deen bij Ajax, het net te vinden om de score weer gelijk te zetten. De spits stond wel buitenspel, maar daar maalde hij niet om, want het doelpunt telde.

Ajax bleef het meeste balbezit hebben, zeker ook na de pauze. Maar de Nederlanders kregen het deksel op de neus, toen Cornelius net op het uur tekende voor de 2-1. Ajax probeerde nog, maar tot scoren kwam het niet meer. Dankzij het uitdoelpunt hebben ze wel nog een mooie kans op de volgende ronde.

Manchester United en Mourinho waren op hun hoede voor Rostov. De Russen maakten het erg moeilijk voor Atlético Madrid in de groepsfase (0-1) en wist zelfs te winnen tegen het grote Bayern München (3-2).

Manchester United zag het meeste van de bal, kansen vielen er aan beide kanten. Het eerste doelpunt kwam van The Mancunians, wanneer Mkhitaryan na een halfuur scoorde op een assist van Ibrahimovic. Maar de thuisploeg was nog niet uitgeteld, Bukharov maakte de aansluitingstreffer in de 53e minuut. Man Utd geraakte er niet meer uit en zo kan Rostov opnieuw punten thuishouden tegen een Europese topper. Marouane Fellaini stond de hele wedstrijd tussen de lijnen.

Overzicht van de heenwedstrijden in de 1/8e finales van de Europa League:

