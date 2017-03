Zlatan naar Hollywood? Daar hebben ze een monsterbedrag voor over

Zlatan Ibrahimovic weet nog niet precies wat hij na dit seizoen gaat doen. De Zweedse superster heeft echter opties genoeg. Verlengen bij Manchester United? Of toch maar voor het grote geld kiezen in... Amerika?

Zlatan kan immers naar LA Galaxy, de ploeg van Jelle Van Damme. De ploeg uit de MLS wil hem het hoogste loon van de hele competitie geven. Manchester United wil hem graag behouden, maar Ibrahimovic in Hollywood, dat is ook wel niet ondenkbaar...

Het loon zou meer dan 6,8 miljoen euro bedragen, want dat verdient Kaka bij Orlando City en hij is momenteel de bestbetaalde voetballer in de MLS. LA Galaxy stuntte eerder al door onder meer Robbie Keane, David Beckham en Steven Gerrard naar Amerika te halen. De club pakte ook drie van de laatste zes titels.