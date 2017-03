Antwerp en Beerschot-Wilrijk geïrriteerd door uitlekken stadionplannen: "Dit is een heel slecht begin"

De bouw van een nieuw voetbalstadion in Antwerpen is weer brandend actueel. Zeker nu de plannen van het schepencollege van burgemeester Bart De Wever uitlekten.

En dat was niet volgens plan. "Dit is een heel slecht begin, want er mocht niks uitlekken over deze gesprekken", zegt De Wever aan Sporza. "De clubs waren er niet van op de hoogte en zijn nu een beetje geïrriteerd. Alle begrip daarvoor. Ik bied daar onze excuses voor aan."

Veel water door de Schelde gevloeid

Maar Beerschot-Wilrijk (lees meer) en Antwerp (lees meer) nemen ook een ander standpunt in in dit stadionverhaal. Zijn de twee wel met elkaar te verzoenen in één en hetzelfde stadion? "Het moet een multifunctioneel stadion worden, ook voor andere evenementen dan voetbal, voor beide clubs. In het verleden is dat niet gelukt, maar er intussen veel water door de Schelde gevloeid. De situatie is veranderd, ook bij beide clubs", is De Wever overtuigd.

"We vinden dat we een versnelling hoger moeten schakelen. We moeten nadenken over een nieuw stadion. Want of je nu van voetbal houdt of niet: een nieuw stadion kan een echte troef zijn voor de stad."