Houthalen VV en FC Helson mogen niet meer op kunstgras spelen na onderzoek naar giftige rubberkogels

Op de kunstgrasvelden van FC Helson en Houthalen VV zal er niet meer gevoetbald worden. Een onderzoek toonde aan dat er toxische stoffen in de rubberen bolletjes van zo'n veld zitten, en dus legt de gemeente het spel stil.

De beslissing werd gemaakt op basis van een onderzoek van Het Belang van Limburg en UHasselt. “Gezondheid komt op de eerste plaats, en zeker die van onze kinderen. De rubberkorrels moeten zo snel mogelijk vervangen worden door een alternatief waar geen ongerustheid over bestaat. Voor de betrokken clubs zoeken we een oplossing voor de rest van het seizoen”, zei burgemeester Alain Yzermans. Het is niet helemaal zeker hoe schadelijk deze rubberkogels precies zijn, maar men wou dus geen risico's nemen.

Een geschikt alternatief voor kunstgras zou bijvoorbeeld kurk zijn, maar dit is financieel wel een grote investering van ongeveer 150.000 euro. Burgemeester Yzermans zal kijken of ze een deel terugbetaald kunnen krijgen van de leverancier en hij zal vlaams minister van Sport Philippe Muyters aanschrijven.